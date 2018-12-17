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Что непонятно о субсидиях в новом сезоне. Задавайте свои вопросы

Понедельник, 17 декабря 2018, 11:25
 

Что изменилось в процедуре назначения субсидий, что изменится, когда стартует полная монетизация, как платить обязательные платежи и прочее.

У редакции "Экономической правды" и читателей возникает немало вопросов вокруг темы субсидий. Не все они раскрыты и требуют более детального объяснения.

Просим вас оставить свои вопросы в комментариях. В течение недели редакция вместе с профильными экспертами и уполномоченными представителями власти подготовит ответы и опубликует их в отдельном материале.

Экономическая правда

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субсидии

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