Что непонятно о субсидиях в новом сезоне. Задавайте свои вопросы

Что изменилось в процедуре назначения субсидий, что изменится, когда стартует полная монетизация, как платить обязательные платежи и прочее.

У редакции "Экономической правды" и читателей возникает немало вопросов вокруг темы субсидий. Не все они раскрыты и требуют более детального объяснения.

Просим вас оставить свои вопросы в комментариях. В течение недели редакция вместе с профильными экспертами и уполномоченными представителями власти подготовит ответы и опубликует их в отдельном материале.

Экономическая правда