Цены на нефть растут: Brent поднялась выше 60 долларов

Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник слабо растет после резкого падения в прошлую пятницу, вызванного сохраняющимися прогнозами перепроизводства углеводородов и укреплением доллара.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Цена февральских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures увеличилась на 10 центов (0,17%) - до 60,38 доллара за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 15 центов (0,29%), до 51,35 доллара за баррель.

По итогам предыдущей сессии Brent подешевела на 1,17 доллара (1,9%), до 60,28 доллара за баррель, WTI - на 1,28 доллара (2,6%) – до 51,20 доллара за баррель.

За неделю цена Brent упала на 3,7%, WTI - на 2,7%.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе сократилось на 4 единицы - до 873.

Рост курса доллара в сочетании с волатильностью фондовых рынков отрицательно влияет на нефтяные цены, отмечает аналитик сырьевой отрасли из UBS Wealth Management Джованни Стауново.

Несмотря на это, он отметил, что "в целом, нефть готова стабилизироваться примерно на этом уровне".