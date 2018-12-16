Все разделы
Укр / Рус

УЗ открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов

Воскресенье, 16 декабря 2018, 16:40

Укрзализныця открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщили в пресс-центре компании, УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, и из Одессы - в Ужгород.

Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, всего на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.

 

В УЗ напомнили, что ввели новые прямые маршруты "Ивано-Франковск - Днепр", "Запорожье - Ужгород", "Кривой Рог - Ужгород" и "Сумы - Винница" путем удлинения маршрутов существующих поездов.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрзализныця

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрзализныця" хочет повысить цены на билеты дважды в 2019 году 14 декабря 2018, 19:30
УЗ запускает новый поезд через всю страну 14 декабря 2018, 17:40
"Укрзализниця" пересмотрит цены последних аукционов на дизтопливо 14 декабря 2018, 11:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте