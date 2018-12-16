УЗ открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов

Укрзализныця открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников.

Как сообщили в пресс-центре компании, УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, и из Одессы - в Ужгород.

Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, всего на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.