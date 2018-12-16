УЗ открыла продажу билетов на 5 "праздничных" поездов
Воскресенье, 16 декабря 2018, 16:40
Укрзализныця открыла продажу билетов на пять дополнительных поездов в период новогодних и рождественских праздников.
Как сообщили в пресс-центре компании, УЗ назначила дополнительные поезда из Киева в Ужгород, Львов, Ковель и Днепр, и из Одессы - в Ужгород.
Как отметил руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов, всего на зимние праздники открыта продажа билетов на 15 дополнительных поездов, всего планируется назначить 30 дополнительных поездов.
В УЗ напомнили, что ввели новые прямые маршруты "Ивано-Франковск - Днепр", "Запорожье - Ужгород", "Кривой Рог - Ужгород" и "Сумы - Винница" путем удлинения маршрутов существующих поездов.
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