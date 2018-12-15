В Украину начала летать еще одна авиакомпания

В пятницу, 14 декабря, в аэропорту "Киев" приземлился самолет Boeing 737-300 иорданской авиакомпании Jordan Aviation.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Киев".

Рейс Амман-Киев-Амман будет выполняться один раз в неделю, по пятницам: Амман - Киев - 09.00 - 12.30, Киев - Амман - 13.30 - 17.00. Время в полете – 3 часа 30 мин.

"Для украинцев при покупке пакетного тура (авиаперелет, проживание, трансфер, страховка) - виза оформляется в аэропорту бесплатно, если самостоятельно покупать авиабилеты - стоимость визы в аэропорту 60 долларов", - сообщает пресс-служба.

"Туристов, прилетающих из Украины самолетом авиакомпании Jordan Aviation, в аэропорту Аммана встречает представитель авиакомпании и помогает пройти визовые формальности", - говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что Jordan Aviation начнет выполнять рейсы из Аммана в Киев в апреле текущего года.

Экономическая правда