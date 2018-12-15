Объем мирового долга достиг рекордного показателя – МВФ

Объем государственного и частного долга в мире достиг рекордных 184 трлн долларов в 2017 году.

Об этом сообщается в обзоре Международного валютного фонда, передает "Интерфакс-Украина".

Это эквивалентно 225% глобального ВВП. В среднем мировой долг в настоящее время превышает 86 тысяч долларов в расчете на человека, что более чем в 2,5 раза превышает средний доход в расчете на душу населения.

В тройку крупнейших мировых заемщиков входят США, Китай и Япония. На эти страны приходится более половины объема глобальных долгов, что превышает их долю в общемировом производстве, отмечается в сообщении фонда.

МВФ учитывает в своих расчетах данные из 190 государств.