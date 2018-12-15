Автобаза Порошенко закупила еще два Mercedes за четыре миллиона

"Автобаза Государственного управления делами" 12 декабря по результатам тендера заказала СП в форме ООО "Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц" два легковых авто за 4,10 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

Фирма поставит два полноприводных автомобиля Mercedes-Benz V-class V 250 d (количество мест: 7+1) по 2,05 млн гривен. Каждый автомобиль будет иметь кондиционер, круиз-контроль, подушки безопасности, дополнительный жидкостный отопитель, подогрев передних сидений, дополнительную систему кондиционирования в задней части салона.

Автобаза ГУД приобрела у ООО "Автомобильный Дом-Украина Мерседес Бенц" новый автомобиль по переговорной процедуре - фирма были единственным участником тендера. В обосновании говорится, что заказчик дважды отменял тендер из-за отсутствия достаточного количества участников.

В ноябре и сентябре "Автобаза Государственного управления делами" покупала Mercedes-Benz V-class V 250 d, но в более топовых комплектациях. В первый раз Мерседес Автобазе ГУД обошелся в 2,39 млн гривен, во второй – 2,35 млн гривен.

Владельцами СП в форме ООО "Автомобильный Дом - Украина Мерседес Бенц" является экс-нардеп Тариэл Васадзе, его же компания ЧАО "Украинская автомобильная корпорация", а также миноритарные совладельцы Олег Слепичев и Михаил Резник.

Как сообщалось, 11 декабря "Автобаза ГУД" заказала "Автомобильному Дому - Украина Мерседес Бенц" два бронированных автомобиля Mercedes-Benc S-600 за 41,98 млн гривен. Правда на следующий день согласно дополнительному соглашению цена была уменьшена на 6 млн гривен до 36,01 млн гривен.

В 2018 году Автобаза ГУД уже приобрела 9 автомобилей всего на 68,02 млн гривен.