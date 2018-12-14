Фонд гарантирования пробует взыскать 19 миллиардов с народного депутата

Леонид Климов

Фонд гарантирования вкладов физлиц обратился в суд с иском к бывшим акционерам и топ-менеджерам "Имэксбанка" с иском о взыскании 18,98 миллиарда гривен причиненного вреда.

Об этом говорится в определении Хозсуда Одесской области, сообщает Finbalance.

Согласно заключению Фонда, соответствующие убытки были понесены "Имэксбанком" в результате действий связанных с ним лиц "при решении вопроса о реализации кредитной политики по 76 кредитным договорам".

Среди ответчиков, в том числе, бывший владелец "Имэксбанка" Леонид Климов, который сегодня является народным депутатом, членом комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Согласно реестру судебных решений, Хозсуд Одесской области 10 декабря вернул Фонду гарантирования исковое заявление, поскольку, по выводам суда, в нем "нарушены правила объединения исковых требований".

Напомним, 26 января 2015 года "Имэксбанк" был отнесен к категории неплатежеспособных.

По состоянию на начало 2017 года вкладчиками банка получено 4,16 млрд гривен в рамках выплаты гарантированной суммы возмещения.

Сообщалось, что за месяц до признания "Имэксбанка" неплатежеспособным из него вывели кредиты физлиц, ликвидное обеспечение и не менее 11 млн долларов.