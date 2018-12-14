Стартап с украинскими корнями привлек 8,4 миллиона долларов

Финтех-стартап YayPay, сооснователем которого является украинец, привлек 8,4 миллиона долларов инвестиций.

Об этом сообщает Ain.ua.

Инвесторами выступили Information Venture Partners, Birchmere, QED, Fifth Third Capital, Gaingels и 500 Fintech Fund.

YayPay — компания, которая помогает бизнесу оптимизировать финансовые процессы, а также прогнозирует движение средств. Кроме этого, через сервис компании можно создать напоминание для клиента для оплаты счета-фактуры.

YayPay пользуется 480 компаний — за год стартап увеличил число клиентов в пять раз.

Стартап был основан летом 2015 года Энтони Венусом, а в 2016 году к команде присоединился украинец Евгений Выборов в качестве сооснователя. В сентябре 2017 года стартап привлек 5,3 млн долларов, а также объявил об открытии R&D в Киеве.

Выборов отметил, что привлеченные средства команда потратит на развитие продукта, что позволит расширять доступные целевые рынки и увеличивать продажи.

Напомним, ранее компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, купила стартап 20-летнего украинца Teleport за 8 миллионов долларов.

В октябре стартап с украинскими корнями People.ai, который разрабатывает платформу для отдела продаж на базе искусственного интеллекта, привлек 30 миллионов долларов.

Между тем, за первые шесть месяцев текущего года общий объем инвестиций в финтех-компании во всем мире достиг 57,9 миллиарда долларов.