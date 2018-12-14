"Укравтодор" не будет платить за асфальт, уложенный в снег

Государственное агентство автомобильных дорог Украины заявляет, что не имеет отношения к случаям ремонта дорог в условиях снизившейся температуры и наличия снежного покрова.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на "Укравтодор".

В Госагентстве отметили, что все дорожно-ремонтные работы на дорогах государственного значения завершили до начала ноября. А работы, которые подрядчик выполняет с нарушением технологий, в том числе температурных условий и наличия снежного покрова, оплачены не будут.

В ведомстве также напомнили, что из общей сети дорог в более 450 тыс км "Укравтодор" отвечает только за 47 тыс км дорог госзначения. Другие дороги находятся в компетенции местных властей и в коммунальной собственности.

Таким образом в "Укравтодоре" отреагировали на публикации в соцсетях, где были показаны случаи укладки асфальта на снежный покров или перед снегопадом.

Экономическая правда