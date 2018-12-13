НБУ хочет, чтобы банки больше торговали напрямую

Национальный банк вносит изменения в операционный дизайн монетарной политики с 11 января 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в НБУ, изменения вносятся для более гибкого реагирования на изменения состояния ликвидности банковской системы.

Согласно новым изменениям, ставка по двухнедельным депозитным сертификатам и двухнедельным кредитам рефинансирования будет устанавливаться на уровне учетной ставки.

"Тендеры по предоставлению рефинансирования и размещения депозитных сертификатов не будут ограничиваться в объемах. Это усилит роль учетной ставки в качестве ориентира стоимости межбанковских кредитных ресурсов", - заявил замглавы НБУ Олег Чурий.

До сих пор ставка НБУ по кредитам рефинансирования на 14 дней составляла плюс 2 процентных пункта к учетной ставке, а ставка по размещению депозитных сертификатов на 14 дней устанавливалась на уровне учетной ставки. Сейчас обе ставки будут на уровне учетной ставки.

По информации НБУ, в текущем году в банковской системе произошло сокращение профицита ликвидности, что было следствием увеличения потребностей населения и бизнеса в наличных деньгах из-за роста объемов экономики и операций между правительством и НБУ.

В банке допускают, что эта тенденция может продолжиться и в следующем году, в результате чего в течение года банковская система может перейти к состоянию дефицита ликвидности.

В Нацбанке объяснили, что в таких условиях основными операциями нового дизайна будут тендеры как по размещению депозитных сертификатов сроком на 14 дней, так и по рефинансированию на этот же срок.

При этом Национальный банк прекратит проводить тендеры по предоставлению ликвидности сроком на 90 дней.

"Такой дизайн монетарной политики будет еще большим толчком для банков торговать. Чтобы сделать межбанковский рынок более ликвидным, чтобы не было как сейчас, когда НБУ выступает кредитором и должником одной инстанции. Вместо того, чтобы торговать, одни банки размещают средства в НБУ, а другие – их берут. Мы хотим достичь ликвидности межбанковского рынка, чтобы участие НБУ было уменьшено и роль НБУ была уменьшена", – пояснил замглавы НБУ Олег Чурий.

Экономическая правда