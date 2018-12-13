Украинских рыбаков со следующего года могут не пустить в Азовское море — Госрыбагентство

Украинские рыбаки со следующего года не смогут осуществлять деятельность в Азовском море без Протокола украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства по распределению квот на вылов рыбы на 2019 год.

Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства Украины, передает Укринформ.

"Отсутствие Протокола (украинско-российской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море - ред.) лишит украинских рыбаков возможности добывать водные биоресурсы в законодательном поле", - заявили в Госрыбагентстве.

Отмечается, что текущая ситуация в Азовском море может привести к непредсказуемым последствиям, в том числе, усилению давления на украинских рыбаков, потери акватории активного промысла и, как следствие, падению общего улова водных биоресурсов.

В Госрыбагентстве уверяют, что в пределах компетенции принимают все необходимые меры для защиты украинских рыбаков. Ведомство проводит консультации с центральными органами исполнительной власти с целью создания правовых условий для осуществления промышленной деятельности в бассейне Азовского моря в 2019 году.

По информации Госрыбагентства, сегодня промысел в Азовском море осуществляет 91 субъект хозяйствования, получивший разрешение на промышленный вылов водных биоресурсов с привлечением более 800 судов и лодок различной длины.

Кроме того, в агентстве сообщают, что в период с 26 ноября по 7 декабря этого года (по оперативным данным) вылов водных биоресурсов в Азовском море составил свыше 920 тонн.

Ранее в Госрыбагентстве сообщили, что украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства не завершила свою работу в октябре и каких-либо договоренностей достигнуто не было.

Отметим, из-за противоправных действий со стороны России за пять лет украинские порты на Азове уменьшили перевалку почти вдвое.

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