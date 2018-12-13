Санкции США заставили "Роснефть" уйти из Ирана ни с чем — СМИ

Российская государственная компания "Роснефть" планировала инвестировать около 30 миллиардов долларов в стратегические проекты в Иране, но этому помешали американские санкции против Ирана.

Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на источники, близкие к "Роснефти".

Дорожная карта по проектам была подписана в 2017 году, но обязательств перед иранской стороной у российской госкомпании не было. Речь шла "о целой серии месторождений – нефтяных и газовых".

Летом 2018 года переговоры прекратились из-за угрозы введения санкций, и осенью они были введены.

Еще одной причиной ухода Роснефти из Ирана называют изменение ее стратегии, которая сосредоточилась на росте внутри самой РФ.

Как сообщалось ранее, США 5 ноября ввели в действие очередной пакет санкций против Ирана, который затрагивает ключевые сферы экономики республики - экспорт, международные перевозки и банковский сектор.

Отметим, в октябре Итальянская Eni вышла из проекта с "Роснефтью" по поиску углеводородов на шельфе Черного моря.