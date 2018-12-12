НКРЭКП установили тариф для Укргидроэнерго и Энергоатома на 2019

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла инвестиционную программу и установили тариф на 2019 год для ЗАО "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщила глава НКРЕКП Оксана Кривенко на своей странице в Facebook.

"Сегодня одобрили инвестиционную программу и установили тариф на 2019 для "Укргидроэнерго", которые полностью соответствуют программе развития гидроэнергетики до 2026 года и является действенным механизмом решения проблем тех узких мест существующих в ОЭС Украины", - отметила она.

Она также отметила, что НКРЕКП одобрила инвестиционную программу и установили тариф на 2019 для Энергоатома, который вырос на 4% до 56,67 копеек.

Кривенко отметила, что тариф установлен в соответствии с экономически обоснованными затратами и объемами генерации электрической энергии в соответствии с прогнозным балансом.

"В процессе открытых обсуждений было принято решение дополнительно учесть обоснования расходов на 747 млн ​​гривен. Это сделало невозможным уменьшение тарифа по сравнению с одобренным, которое могло бы возникнуть в связи с пересмотром прогнозного баланса, которым предусмотрено увеличение объемов генерации", - отметила она.

По словам главы НКРЕКП, решение было принято, балансируя интересы потребителя и производителя.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков.

Экономическая правда