Маркарова не будет членом набсоветов двух банков

Кабинет министров утвердил прекращение полномочий министра финансов Оксаны Маркаровой в качестве члена наблюдательных советов Укрэксимбанка и Ощадбанка.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение принято в связи с утверждением Маркаровой на должности министра.

В пояснительной записке к решению, в частности, отмечается, что члены Кабинета министров не имеют права входить в наблюдательные советы предприятий, которые нацелены на получение прибыли.

В случае возникновения такой ситуации, член правительства обязан в 20-дневный срок либо прекратить полномочия члена набсовета, либо подать заявления об отставке с должности члена правительства.

Помимо указанных банков, Маркарова еще входила в набсовет Укргазбанка и Приватбанка. Как сообщается на сайте министерства, она вышла из набсоветов упомянутых банков в соответствии со ст.53 закона "Об акционерных обществах" (будет заменена другим представителем минфина - ред).

При принятии документа глава правительства поручил главным распорядителям доработать и оформить постановление в определенные сроки в соответствии с регламентными требованиями и с учетом результатов обсуждения.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 июня 2018 года отправила в отставку главу Минфина Александра Данилюка по представлению премьер-министра Владимира Гройсмана, после чего Кабмин назначил Маркарову и.о. министра финансов.

Верховная Рада 22 ноября 2018 года поддержала предложение премьер-министра Владимира Гройсмана утвердить и.о. министра финансов в этой должности.

Маркарова с марта 2015 года занимала должность заместителя министра – руководителя аппарата, а с 8 августа 2016 года – первого заместителя министра.

До перехода на государственную службу Маркарова 12 лет возглавляла Инвестиционную группу ITT, а до этого с 1998-го по 1999 год и с 2001-го по 2003 год занимала должности советника по экономической политике и менеджера по внешним и корпоративным связям в американском фонде прямых инвестиций Western NIS Enterprise Fund.