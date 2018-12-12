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Частным нотариусам рассылают вирус, замаскированный под e-mail от суда — Киберполиция

Среда, 12 декабря 2018, 17:55
 

Киберполиция зафиксировала факты распространения вредоносного программного обеспечения в сообщениях, отправленных якобы от государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

По данным правоохранителей, целью злоумышленников были пользователи, которые являются частными нотариусами.

Для передачи вредоносного ПО правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний ukr.net и i.ua.

Хакеры высылают письма с вредоносным ПО частным нотариусам, маскируясь под госструктуры — в частности, суды разных инстанций. В этих письмах содержатся файлы с вирусами. В одних случаях вредоносный файл маскируется под pdf-документ, в других — .doc.

"После открытия документа пользователем происходил запуск вредоносного программного обеспечения. Автоматически происходило добавление записи в реестр операционной системы для его автозагрузки", – сказано в сообщении.

 

Чтобы избежать заражения, в Киберполиции рекомендуют не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием, использовать антивирус, регулярно обновлять операционную систему и не предоставлять доступ сторонних людей к своим устройствам.

Экономическая правда

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кибербезопасность

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