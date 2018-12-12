Частным нотариусам рассылают вирус, замаскированный под e-mail от суда — Киберполиция
Киберполиция зафиксировала факты распространения вредоносного программного обеспечения в сообщениях, отправленных якобы от государственных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
По данным правоохранителей, целью злоумышленников были пользователи, которые являются частными нотариусами.
Для передачи вредоносного ПО правонарушители использовали почтовые сервисы украинских компаний ukr.net и i.ua.
Хакеры высылают письма с вредоносным ПО частным нотариусам, маскируясь под госструктуры — в частности, суды разных инстанций. В этих письмах содержатся файлы с вирусами. В одних случаях вредоносный файл маскируется под pdf-документ, в других — .doc.
"После открытия документа пользователем происходил запуск вредоносного программного обеспечения. Автоматически происходило добавление записи в реестр операционной системы для его автозагрузки", – сказано в сообщении.
Чтобы избежать заражения, в Киберполиции рекомендуют не открывать письма от сомнительных адресатов с сомнительным содержанием, использовать антивирус, регулярно обновлять операционную систему и не предоставлять доступ сторонних людей к своим устройствам.
Экономическая правда
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