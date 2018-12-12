С 2019 года пенсии будут повышаться автоматически — вице-премьер
C 1 марта 2019 года перерасчет пенсий будет происходить автоматически.
Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.
"1 марта 2019 года состоится следующий этап повышения пенсий. И в дальнейшем уже ежегодно, каждое 1 марта следующего года осовременивание пенсий будет производиться автоматически", - сказал Розенко, добавив, что размер повышения составит от 17% до 40%.
Он также напомнил, что 1 января 2019 года состоится очередной перерасчет пенсий военным пенсионерам.
"Примерно полмиллиона военных пенсионеров получат повышенные пенсии уже с начала года", - отметил Розенко.
Напомним, в связи с изменением прожиточного минимума в Украине с 1 декабря 2018 года будет проведен пересчет пенсий.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.
Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
С основными изменениями можно ознакомиться здесь.
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Экономическая правда
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