"Укрзализныця" запускает новый поезд из Львова в Перемышль

С 20 декабря "Укрзализныця" запускает новый поезд № 90/89 Львов - Перемышль.

Об этом сообщается на сайте компании.

Поезд будет курсировать круглый год в дни повышенного пассажиропотока и начнет перевозить пассажиров уже во время нынешних праздничных перевозок - с 20 декабря по 7 января, согласно графику.

Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 часа.

Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Стоимость проезда - около 253 грн.

Напомним, 7 декабря "Укрзализныця" назначила первые пять дополнительных поездов на период с 25 декабря 2018 года по 13 января 2019 года и открыла продажу билетов на них.