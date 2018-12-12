Австрийцы купили украинского производителя фильтров для воды

10 декабря 2018 года Антимонопольный комитет дал разрешение австрийской компании BWT Aktiengesellschaft на приобретение контрольного пакета украинского производителя фильтров для воды Ecosoft Group.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

Ecosoft – производитель и дистрибьютор оборудования для очистки воды для домашнего и промышленного применения с производственными площадками в Украине и Германии и широкой международной представленностью.

BWT Aktiengesellschaft - холдинговая компания BWT – Best Water Technology - лидирующей европейской группы в области водных технологий с оборотом около 670 млн евро в 2017 году.

Ecosoft был основан в 1991 году в Киеве. Начиная с 2012 года компания активно поддерживается ЕБРР через программы по консалтингу и финансированию.

"Объединение с BWT поддерживает устойчивую стратегию развития Ecosoft и создает новые возможности по представлению продуктов и технологий компании на международных рынках, а для сотрудников компании – возможность влиться в ведущий инженерный и творческий коллектив отрасли", - говорится в сообщении.

"Акционеры планируют дальнейшие инвестиции в Украину, в частности развитие производственных мощностей, поддержание высоких стандартов качества продукции, инвестиции в научно-технические разработки. Управление компанией Ecosoft остается в руках украинской команды", - заявили в компании.

Экономическая правда