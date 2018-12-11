Министр помог нивелировать основное доказательство в деле Мартыненко — СМИ

Минюст издал приказ, который помог экс-нардепу от "Народного фронта" Николаю Мартыненко нивелировать ключевые экономические экспертизы по делу о хищении 695 миллионов гривен из государственных предприятий.

Об этом говорится в расследовании Валерии Ивановой для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналисты выяснили, что на этапе завершения досудебного расследования Национального антикоррупционного бюро по делам о хищении на ГП "Энергоатом" и "ВостГОК", где основным обвиняемым является Николай Мартыненко, Минюст изменил порядок рецензирования судебных экспертиз.

Через три дня после появления приказа, подписанного руководителем Минюста "нарфронтовцем" Павлом Петренко, адвокаты "нарфронтовца" Мартыненко попросили Минюст инициировать проверку экспертиз. И министерство согласилось.

Поручили рецензирование киевских экспертов днепровским, но не случайным, а тем, у которых чаще всего заказывали свои собственные экспертизы защитники обвиняемых по делу Мартыненко (некоторые из фигурантов длительное время работали в Днепропетровске).

По заключению экспертов Днепропетровского института, хищения на государственных предприятиях не установлены, а урановый концентрат для "ВостГОК" и оборудование для "Энергоатома" покупали по рыночным ценам.

Сейчас эти заключения угрожают основополагающему доказательству по делу, на основании которого задержали фигурантов, а дело направили в суд.

Директор Киевского института судебных экспертиз Александр Рувин подтвердил, что экономические экспертизы по "Делу Мартыненко" – единственные экспертизы его института, которые были прорецензированы по поручению Минюста со времени появления приказа Петренко (в декабре 2017 года).

Напомним, 20 апреля 2017 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали экс-главу комитета парламента по вопросам топливно-энергетического комплекса Мартыненко в рамках расследования по факту хищения средств ГП "ВостГОК" при закупке уранового концентрата.

По данным САП, с 2013 по 2016 год преступная организация, в которую якобы входил Мартыненко, нанесла бюджету 17,28 миллиона долларов ущерба.

Обвиняемым инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК), легализацию доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст.209 УК) и создание преступной организации (ч.1 ст.255 УК).

22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки народных депутатов из фракции "Народный фронт" и министров.

29 января 2018 года суд отказался продолжать возложенные на Мартыненкообязательства.

1 августа Апелляционный суд Киева отменил решение первой инстанции, которая вернула на доработку прокурорам дело экс-нардепа Николая Мартыненко.

22 октября в Шевченковском суде Киева состоялось первое заседание по существу по делу Мартыненко.

Во время заседания 5 ноября детектив НАБУ пытался вручить Николаю Мартыненко вызов на допрос в качестве свидетеля по запросу прокуратуры Чехии. Экс-нардеп отказался брать повестку и бросил ее на пол.

Позже в НАБУ сообщили, что таки вручили Мартыненко вызов на допрос. Однако он сам заявил, что оснований являться на допрос нет.

19 ноября состоялось судебное заседание по делу Мартыненко и еще 5 человек, во время которого обвинение приобщало доказательства.

Как сообщали активисты, общий объем собранных НАБУ и САП материалов составляет 207 томов, более 51 тысячи листов.

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Украинская правда