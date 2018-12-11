Тарифы на отопление для населения повысили еще в 6 городах

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, утвердила повышенные тарифы на теплоснабжение для населения еще для шести теплокоммунэнерго.

Соответствующее решение регулятор принял на заседании 11 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

Тарифы на производство тепловой энергии были повышены в целом на 4%-21%.

Так, для КП "Винницагортеплоэнерго" тариф повышен на 20%, для КП "Гортепловодоэнергия" (Хмельницкая обл.) на 18%, для ООО "Ровнытеплоэнерго" – на 18%, ГКП "Хмельницктеплокоммунэнерго" – 19%, КПТС "Черкассытеплокомунэнерго" – 18%, ЧАО "Черкасское химволокно" – 21%.

Также ожидается, что на заседании 11 декабря комиссия примет решение об изменении тарифов для последних двух из 26 ТКЭ – ООО "Евро-реконструкция" и ООО "Фирма"ТехНова".

Таким образом, в настоящее время тарифы на теплоэнергию приведены в соответствие с изменением цены на газ для 24 из 26 ТКЭ. Новые тарифы на производимую ТКЭ теплоэнергию вступают в силу с 1 января 2019 года.

Как сообщалось, 10 декабря НКРЭ приняла решение о повышении тарифов на тепло для 18 из 26 запланированных поставщиков.

Отметим, что премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что из-за повышения цены на газ на 23% тарифы на тепло могут вырасти не больше, чем на 16%.

Напомним, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Подробнее читайте в статье на ЭП: Газ подорожает, транш будет. Как Кабмин пришел к 8 550