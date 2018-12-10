Аэропорт "Николаев" запустит международные рейсы уже в декабре

26 декабря из аэропорта Николаев планируется вылет первого международного рейса - чартера в Шарм-эль-Шейх.

Об этом сообщает ЦТС, со ссылкой на информацию издания НикВести, которую подтвердил и.о. директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Федор Барна.

"Да, официально подтверждаю. Туроператоры уже начали продажу, да, это правда. Мы готовы первый рейс запустить хоть сегодня. У нас уже полностью все готово. Но вот первый рейс все же состоится 26 декабря", - заявил Барна.

Вместе с тем, одно из николаевских турагентств распространило в Facebook информацию, что "вылеты из Николаева в Шарм-эль-Шейх будут осуществляться по средам с 26 декабря 2018 года и просчитаны до конца мая 2019 года.

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Экономическая правда