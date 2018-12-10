В ноябре украинцы продали 900 миллионов долларов, купили — миллиард

В ноябре население Украины увеличило объемы покупки валюты с 900,6 миллиона долларов до 1,008 миллиарда долларов в эквиваленте.

Об этом сообщает FinClub.

Согласно данным Нацбанка, в прошлом месяце украинцы продали 918,2 млн долларов (к октябрю снижение на 124,1 млн долларов), но купили у банков и финансовых учреждений 1,008 млрд долларов (рост на 108,1 млн долларов).

Сальдо продажи валюты населением еще в октябре было позитивным (141,7 млн долларов), но в ноябре оказалось отрицательным (- 90,5 млн долларов).

В частности, в ноябре непосредственно долларов США население купило на 788,3 млн долларов, а продало - на 690,8 млн долларов (отрицательное сальдо продажи в 97,6 млн долларов).

Как сообщалось, в текущем году население продавало больше 1 млрд долларов лишь трижды: в мае (1,074 млрд долларов), июле (1,053 млрд долларов) и октябре (1,042 млрд долларов).