Цены на бензин продолжают снижаться

За 8-9 декабря средняя цена бензина и дизельного топлива на АЗС опустилась на 13-14 копеек за литр.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ценовой мониторинг розничного рынка, передает enkorr.

Сразу на 2 грн/л цены снизила сеть "Амик". Бензин А-92 подешевел на станциях этой сети с 30,99 грн/л до 28,99 грн/л, А-95 – с 31,99 до 29,99 грн/л, дизельное топливо – с 31,49 до 29,49 грн/л.

Отмечается, что за последний месяц "Амик" снизил цены на топливо на 1-1,50 грн/л, в то время как другие крупные операторы — на 2-2,50 грн/л.

7 декабря глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил что "Амик Украина" уплатил антимонопольный штраф 25 млн грн (12,5 млн грн штрафа и столько же пени). Этот штраф был наложен в октябре 2016 года и два года компания оспаривала его в судах.

В сети Shell бензины за выходные подешевели на 42-48 коп/л, дизельное топливо – на 32 коп/л. Socar понизил стоимость бензина на 10 коп/л.

Региональные сети снизили цены в пределах 20-50 коп/л. В розничной сети компании "Автотранс" бензин А-92 и дизельное топливо подешевело на 40 коп/л, А-95 – на 35 коп/л. Параллель опустила цену А-92 на 17 коп/л, А-95 и ДТ – на 33 коп/л.

Топливо подешевело также в сетях Luxwen, "Нефтек" и Mango.

Средняя по стране цена А-92 на 10 декабря составляет 29,62 коп/л, А-95 – 30,72 коп/л, ДТ – 30,46 коп/л. За последний месяц (по сравнению с 9 ноябрем) цены бензинов снизились на 2,1 грн/л, ДТ – на 1,95 грн/л.

"А-95" ожидают, что до конца текущего года цены на бензин и ДТ опустятся ниже 30 грн/л.