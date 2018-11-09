Глава "Укргаздобычи" намерен уйти из "Нафтогаза"

Олег Прохоренко Фото - Экономическая правда

Олег Прохоренко инициирует свое увольнение с позиции члена правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом ЭП сообщил источник на рынке.

По его словам, глава "Укргаздобычи" уже оформил соответствующее обращение к набсовету "Нафтогаза".

По данным ЭП, решение Олега Прохоренко связано с неудовлетворенностью темпами пересмотра зарплат аппарату "Укгаздобычи", включая и его самого.

"Олег уже около двух лет просит пересмотреть зарплату. В "Нафтогазе" все это время обещали, но до сих пор ничего не сделали", - говорит источник.

Обращению Прохоренко к набсовету предшествовало осложнение его отношений с Андреем Коболевым. Оно взяло свое начало весной этого года, когда глава "Нафтогаза" предложил главе "Укргаздобычи" возглавить "газовый дивизион", создающийся в рамках реформирования управленческой системы НАК.

Поначалу Прохоренко согласился с этим предложением взамен за обещание инициировать пересмотр зарплат в "Укргаздобыче", но так как Коболев до сих пор не решил этот вопрос, Прохоренко вначале отказался от управления "газовым дивизионом", а сейчас намерен уйти и с позиции члена правления НАК.

Соответствующее заявление Олега Прохоренко будет рассмотрено на ближайшем заседании набсовета, которое пройдет во второй декаде ноября.

На должность члена правления "Нафтогаза" он был назначен весной 2017 г.

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Дмитрий Рясной, ЭП