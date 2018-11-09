Продажа пула активов банков-банкротов на 6 миллиардов сорвалась из-за технического сбоя

Проведение Фондом гарантирования вкладов физических лиц торгов пула активов на сумму более 5,8 миллиарда гривен, находящихся в залоге НБУ, не произошло по техническим причинам.

Об этом сообщается на сайте ФГВФЛ.

Отмечается, что аукцион по голландской моделью ФГВФЛ с НБУ готовили почти год.

В пул вошли активы трех банков - "Дельта Банк", "Еврогазбанк" и "Актив-банк". Он будет выставлен на повторные торги "в сжатые сроки", сообщил ФГВФЛ.



Продажа должна была состояться через специализированную площадку ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн" (дочерняя компания First Financial Network (FFN)). Этот международный консультант является одним из лидеров на мировом рынке реализации проблемных активов.

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Экономическая правда