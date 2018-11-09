"Укрзализныця" открыла голосование за название экспресса до "Борисполя"

Компания "Укрзализныця" открыла голосование за название скоростного экспресса, который в ноябре начнет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом и международным аэропортом "Борисполь".

Об этом сообщается на странице УЗ в Facebook.

Отмечается, что компания получила более 400 вариантов названия для экспресса.

Менеджментом "Укрзализныци" отобрано 8 вариантов, которые выставлены на публичное голосование.

На выбор пассажирам предоставили такие названия:

UZ Air

Kyiv Boryspil Express

UZ Express

Сич

Sky Express

Чумак

Аэрошатл

Лыбидь

Голосование продлится по 11 ноября включительно. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Напомним, ранее "Укрзализныця" показала фото нового дизельного поезда, который будет курсировать по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт. Всего таких рельсовых автобусов будет пять, четыре из них будут возить пассажиров, один будет в резерве.

Предварительная стоимость проезда - 80 гривен. Расчетное время в пути - 35 минут.

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" будет завершено до 1 декабря.

Согласно проекту строительства, линия будет проложена от вокзала "Киев-Пассажирский", через станцию "Выдубичи" до терминала D аэропорта "Борисполь". Расчетное время в пути - 35 минут.

Подвижной состав, который будет использоваться на линии - 11 поездов PESA 620м на 91 место и 2 поезда PESA 630м на 192 места.

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Экономическая правда