Минобороны уличили в махинациях на тендерах с участием соратника Королевской

Министерство обороны неправомерно расчистило конкурентов ООО "Комплекс" Рико "" и ООО "Боюр-Снаб" на закупки одноразовой посуды ожидаемой стоимостью 21,55 миллионов гривень.

Об этом свидетельствует решение Административного коллегии АМКУ по рассмотрению тендерных жалоб от 31 октября, сообщают "Наші гроші"..

13 сентября Министерство обороны объявило переговорную процедуру на закупку одноразовой посуды по четырем лотам.

Закупка по двум лотам завершилась подписанием с ООО "Комплекс "Рико" договоров общей стоимостью 13,56 млн грн. Заказали одноразовые пластиковые столовые ложки по 31,5 коп за штуку и мелкие одноразовые пластиковые тарелки диаметром 205 мм по 54,6 копейки за штуку.

В тендерном предложении "Рико" было указано, что она в том числе предлагает товары сумского производителя "Андрекс". На сайте этой фирмы размещен прайс-лист, согласно которому ложки стоят 26 копеек, а дорогие мелкие тарелки диаметра 205 мм - 46 копеек, то есть почти на 20% дешевле. По данным "Наші гроші", "Рико" как дилер "Андрекс" также может иметь дополнительную скидку в размере 20% от прайсовой цены посуды.

Оценка предложений в рамках двух других лотов приостановилось из-за поданных в АМКУ жалоб к процедуре от ООО "Пекеджинг групп Украины". По результатам рассмотрения жалоб, тендерная коллегия решила, что Минобороны неправомерно отклонило конкурсные заявки этого участника и обязала отменить решение об отклонении "Пекеджинг групп Украина" и определение победителями по спорным лотам ООО "Боюр-Постач" и ООО "Комплекс "Рико".

Не дожидаясь окончательного решения АМКУ, Минобороны 26 октября объявило новую закупку глубоких одноразовых тарелок и стаканов по двум лотам, аналогичными тем, в рамках которых Комитет признал неправомерными решения заказчика об отклонении конкурентов "Боюр-Постач" и "Рико". Здесь конкуренты этих спарринг-партнеров уже предложили цены в полтора раза меньше. Сейчас Минобороны принимает решение об определении победителя или отклонения.

По данным "Прозорро", всего "Боюр-Постач" приняло участие в шести закупках и все шесть раз конкуренцию ему составлял "Комплекс "Рико".

Обе фирмы предлагают одноразовую посуду производства сумского ООО "Андрекс" и киевского ООО "Атем групп", обе обслуживаются в одном отделении "Укргазбанка" в Киеве, причем, "Боюр-Постач" юридически находится в Киевской области, а "Рико" - в Чернигове .

ООО "Боюр-Постач" с уставным фондом 1 тыс. грн зарегистрировано на Алексея Башилова, который ранее не занимался ни хозяйственной, ни предпринимательской деятельностью. Фирму основали 14 ноября 2017 года, а уже через две недели компания подписала договоры на поставку одноразовой посуды с предпринимателем Андреем Езутой и ООО "Мираж-Сервис" в целом на 600 тыс. грн. (И ФЛП, и фирма - из Чернигова).

С этим опытом "Боюр-Постач" пришел на торги в Министерство обороны весной 2018 - и сразу получил свои первые подряды на поставку одноразовой посуды для военных за 26,39 млн грн. В общем фирма уже выиграла тендеры на 26,39 млн грн, а "Комплекс "Рико" - на 92,56 млн грн.

Единоличной владелицей и руководителем "Комплекса "Рико" является Наталья Рашина. Она же является руководителем ООО "ГРК" Рико", бенефициаром которого является Алексей Шарико, который на последних президентских выборах некоторое время был членом комиссии одного из территориальных округов от тогдашней кандидата в президенты Натальи Королевской. Он контролировал ныне прекращенное ООО "ТД "Рико", которое в 2016 году собрало в Минобороны подрядов на более 40 млн грн.

Первым основателем "Комплекса "Рико" была компания "Инвестмент Кампейн РДЖ ЛП" (Соединенное Королевство). На это же предприятие сейчас записано 100% ООО "Рико капитал", бенефициарами которого выступают Светлана Назимко и Алла Романенко. Это теща и мать Игоря Романенко - депутата Городнянского городского совета (Черниговская область) от "Нашего края", который называет себя основателем группы компаний "Рико".

На парламентских выборах 2012 года Романенко был уполномоченным от партии "Украина - Вперед!" Натальи Королевской, министра соцполитики в правительстве Азарова, а его жена, Наталья Назимко, была местным представителем Натальи Королевской на президентских выборах 2014 года.

В 2010 году Романенко участвовал в акциях протеста по вопросу изменений в упрощенную систему налогообложения, после чего присоединился к рабочим группам в ВРУ. А уже в 2011 году на общественных началах стал советником председателя комитета ВРУ по вопросам промышленной регуляторной политики и предпринимательства. В шестом созыве ВР упомянутый Комитет возглавляла Наталья Королевская.

По данным ВДЗ, компании группы "Рико" собирали бюджетные заказы в системе "Укрзализныци", группы ДТЭК Рината Ахметова, Министерства обороны, а также ведомства, возглавляемого Королевской после ее отставки.

Как сообщалось ранее, Королевская переписала семейный бизнес на семью из Луганска.