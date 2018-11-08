Пользователи "Приват24" столкнулись со сбоем

В работе приложения Приватбанка "Приват24" произошел сбой.

Об этом сообщает Liga.net.

Пользователи жаловались на работу приложения около 16:00.

По информации операторов банка, на тот момент в Приват24 невозможно біло провести платежи с карты на карту и на другие счета.

"Специалисты банка уже занимаются решением этой проблемы", - сообщили в банке.

Возобновить работу Приват24 пообещали как можно скорее.

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Экономическая правда