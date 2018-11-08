За 10 месяцев 2018 года госбюджет выполнен с дефицитом 4,8 миллиарда

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2018 года был выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн при утвержденном в законе о госбюджете предельного уровня 80,6 млрд грн.

Об этом сообщило Министерство финансов в четверг, передает "Интерфакс-Украина".



Ведомство уточнило, что дефицит общего фонда составил 10,5 млрд грн при установленном на год потолке в 57,4 млрд грн.



По итогам 9 месяцев Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 7,3 млрд грн, в том числе по общему фонду – 11,3 млрд грн, что означает профицит госбюджета в октябре.



Минфин указывает, что успешные переговоры с МВФ способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам 10 месяцев до 19,4 млрд грн, или $725 млн.



По данным ведомства, за январь-октябрь 2018 доходы госбюджета выросли на 15,4% к аналогичному периоду 2017 года и составили 747,4 млрд грн, или 99,7% бюджетной росписи на этот период.



Основными причинами недовыполнения поступлений (2,4 млрд грн) Минфин назвал недополучение дивидендов, начисленных на акции – 9,7 млрд грн, акцизного налога - 6 млрд грн, средств, перечисляемых НБУ, - 5,9 млрд грн, поступлений от продажи конфиската - 4,5 млрд грн, НДС с ввезенных товаров – 0,7 млрд грн, рентной платы за пользование недрами – 3,2 млрд грн и ввозной пошлины – 1,2 млрд грн при одновременном перевыполнении собственных поступлений на 14,2 млрд грн, налога на прибыль предприятий - на 13,1 млрд грн, НДС с произведенных товаров с учетом возмещения - на 0,4 млрд грн и налога и сбора с доходов физических лиц - на 1 млрд грн.



Доходы общего фонда государственного бюджета за январь-октябрь 2018 составили 673,2 млрд грн, что на 105,1 млрд грн (18,5%) больше, чем в прошлом году, уточнило финансовое ведомство.



Минфин отмечает, что наиболее значимые для государства расходы (социальные, оборону и безопасность, обслуживание госдолга) были профинансированы в полном объеме. По его данным, всего расходы за январь-октябрь-2018 выросли к январю-октябрю 2018 на 16,3% – до 751,8 млрд грн, в том числе общего фонда - на 15,1%, до 687,8 млрд грн.



При этом расходы на обслуживание государственного долга уменьшились на 8,3%, или на 8,3 млрд грн по сравнению с прошлогодними.



Минфин уточняет, что расходы общего фонда госбюджета на заработную плату с начислениями возросли по сравнению с январем-октябрем 2017 года на 30,9 млрд грн, или 30% – до 133,8 млрд грн, а на социальное обеспечение – на 21,8 млрд грн, или 19,7%, и составили 132 млрд грн.



Трансферт Пенсионному фонду за январь-октябрь 2018 профинансирован на 100% в объеме 118,8 млрд грн, что на 21,1%, или 20,7 млрд грн, больше показателя января-октября 2017 года.



Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн.

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