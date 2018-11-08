Энергетическое сообщество возмущено "газовым постановлением" Гройсмана

Янез Копач

Постановление Кабинета министров о продлении действия спецобязательств по продаже газа населению было разработано и принято в условиях сверхсекретности и вопреки закону "О рынке газа".

Об этом говорится в письме директора секретариата Энергетического сообщества Янеза Копача, которое есть в распоряжении Экономической правды.

В письме отмечается, что постановление Кабмина о продлении возложения спецобязательств по продаже газа населению на "Нафтогаз" "было случайно замечено Секретариатом Энергетического сообщества после его публичного объявления на сайте Кабинета министров".

"На самом деле разочаровывает то, что новые правила были разработаны и приняты в условиях сверхсекретности, не соблюдая никаких правил и принципов прозрачного законотворчества, что является одной из основ верховенства права, и избегая консультаций с Секретариатом, несмотря на обязательность таких консультаций, что требует принятый Верховной Радой Закон "О рынке природного газа".

По словам Копача, "такое поведение сильно подрывает имидж Украины как надежного партнера и центра стабильной инвестиционной среды".

"Однако самая большая проблема новых правил заключается не в ложной процедуре принятия, а в их содержании. Предварительный анализ, сделанный Секретариатом, обнаружил серьезные несоответствия новых ПСО обязательным требованиям, установленных законом, что создает основания для непропорционального и дискриминационного поведения присутствующих на рынке компаний и, как следствие, приводит к дальнейшей концентрации рынка", - говорится в письме.

"Новое постановление рассматривается как такое, что вредит открытию украинского рынка природного газа и практически исключает любую возможность конкуренции", - добавляют в Энергетическом сообществе.

Секретариат возмущен, что "вместо того, чтобы решить проблемы, связанные с режимом наложения специальных обязанностей, на которые было указано Секретариатом, Кабинет министров, похоже, затрудняет эти проблемы".

"Если Постановление №867 вступит в силу, у Секретариата не будет другого выбора, как начать против Украины процедуры нарушения", - заявили в Секретариате Энергетического сообщества.

Как сообщалось, Кабмин на заседании 19 октября принял решение с 1 ноября 2018 года повысить цены на газ для населения на 23,5%, чтобы Украина могла получить кредит МВФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что больше года длились переговоры МВФ с целью снять вопрос повышения цен на газ для населения с повестки дня. Кредиторы выдвигали требование приравнять цены на газ для населения до уровня промышленности.

Как уже писала ЭП, в рамках переговоров с МВФ, наиболее острые дискуссии велись по формату PSO, по которому НАК поставляет газ по льготным ценам сбытовым посредникам - газсбытам.

"Нафтогаз" настаивает на варианте, по которому сможет продавать газ всем поставщикам на оптовом рынке, в том числе газсбытам, на равных условиях.

Сейчас газсбыты, которые в основном входят в сферу влияния Дмитрия Фирташа, единственные, через кого газ продается населению.

Экономическая правда