Названы самые популярные электрокары в Украине

Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf.

С начала года в Украине прошли первую регистрацию 4,214 тысяч электромобилей, что на 89% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

"В октябре украинский автопарк пополнили 643 легковых электромобилей. Таким образом, спрос на автомобили, которые работают исключительно на электротяге, вырос в 2,5 раза по сравнению с октябрем прошлого года", - сообщает ассоциация.

Как отмечается, основную массу (88%) зарегистрированных в прошлом месяце электромобилей охватили ввозимые из-за границы автомобили, которые уже были в эксплуатации.

Самым популярным электромобилем среди украинцев остается Nissan Leaf. В октябре украинскую прописку получили 403 автомобиля этой модели.

BMW i3 заняла вторую строчку рейтинга. Этот электрокар выбрали 38 автомобилистов. На третьем месте TESLA Model S с результатом 27 автомобилей.

Четвертой по популярности стала Renault Zoe. В активе этой модели 24 первичные регистрации октября. Замыкает пятерку лидеров FIAT 500е - 23 авто.

Также в ТОП-10 октябрьского рынка электрокаров вошли: Volkswagen e-Golf - 19 шт; KIA Soul EV - 18 шт; Hyundai Ioniq Electric - 15 шт; Mercedes-Benz B-Class Electric Drive - 14 шт; Smart Fortwo ED - 13 шт.