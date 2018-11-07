СБУ подозревает завод оборонпрома в закупке российской оптики

Службой безопасности Украины в Харьковской области с мая прошлого года ведется расследование по налаживанию должностными лицами "Изюмского приборостроительного завода" концерна "Укроборонпром" схемы по закупке электронно-оптических преобразователей российского производства.

Об этом сообщает проект "Марлин" со ссылкой на судебные материалы.

Следствием установлено, что должностными лицами Изюмского завода были закуплены электронно-оптические преобразователи, которые являются составляющей приборов ночного видения, устанавливаемых на некоторые образцы военной техники. Запчасти поставлялись с оборонно-промышленного комплекса России через частную фирму ООО "Симметрон-Украина" под видом гражданских товаров.

В материалах следствия говорится, что данная фирма не зарегистрирована как субъект осуществления международных передач товаров военного назначения или двойного использования. Следовательно, компания не имела права поставлять упомянутые преобразователи.

Последним судебным постановлением суд отказался наложить арест на электронно-оптические преобразователи и документы к ним, изъятые во время обыска в помещениях "Изюмского приборостроительного завода".

На дополнительный запрос проекта "Марлин" в СБУ сообщили, что досудебное расследование продолжается по статье 333 "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", максимальное наказание по которой предусмотрено в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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