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Киевское метро не допустило связанную с нардепом компанию к тендеру на 6 миллиардов

Вторник, 6 ноября 2018, 19:58
 

КП "Киевский метрополитен" не допустило компанию, связанную с нардепом-застройщиком Максимом Микитасем, к тендеру по строительству линии метро от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь ожидаемой стоимостью 5,99 миллиарда гривень.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наші гроші".

После отмены летом первой попытки провести тендер на повторно объявленные торги подали заявки три участника:

  • ЧАО "Интербудмонтаж" Светланы и Владимира Петрук, которое строило Бескидский тоннель,
  • ПАО "Киевметрострой", которое строило метро в Киеве;
  • ЧАО "Тоннельстрой" Анатолия Бондаренко и Олега Чигринова, которое строило метро в Харькове. Субподрядчиком выступила компания "Адамант" из состава "Укрстроя", подконтрольного нардепу Максиму Микитасю.

Заказчик 2 ноября не допустил к аукциону "Тоннельстрой" из-за несоответствия справки об опыте и других документов.

Еще до окончания срока подачи предложений "Адамант" пожаловался в АМКУ по требованию тендерной документации, согласно которому участник должен иметь исключительно собственный аналогичный опыт в роли генподрядчика.

Однако вскоре после подачи жалобы "Адамант" заключил предварительный договор субподряда с "Тоннельстрой", который в тот же день загрузил свое предложение на тендер. После этого "Адамант" отозвал жалобу, заявив, что передумал участвовать в закупках.

После отклонения харьковчан допущенными к участию в тендерах остались "Интербудмонтаж" и "Киевметрострой", который построил все метро в Киеве.

Напомним, в июне победителем тендера на проведение реконструкции киевского Шулявского путепровода стала фирма ООО "Североукраинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

тендер метрополитен

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