Украинские евробонды скупили инвесторы из США и Великобритании

Министерство финансов Украины назвало покупателей еврооблигаций на 750 млн долларов с погашением 1 февраля 2024 года и на 1,25 млрд долларов с погашениям 1 ноября 2028-го.

Об этом FinClub сообщили в Минфине.

Инвесторы из США и Великобритании купили большую часть выпуска объемом 750 млн долларов с доходностью 9% годовых - их доли составили 46% и 41% соответственно.

Европейские инвесторы купили 12% от выпуска 5-летних еврооблигаций, тогда как доля инвесторов из других регионов составила всего 1%.

10-летние облигации с доходностью 9,75% годовых в основном также покупали инвесторы из Великобритании (46%) и США (37%), тогда как инвесторы из Европы составили 16%, а инвесторы из других регионов - всего 1%.

5-летние еврооблигации в основном были размещены среди фондов, управляющих активами (82%). Доля хедж-фондов составила 12%, страховых и пенсионных фондов - 4%, банков - 2%.

В 10-летние еврооблигации инвестировали фонды, управляющие активами (79%), хедж-фонды (13%), страховые и пенсионные фонды (5%), банки (3%).

Из 2 млрд долларов Украина получила в резервы почти 1,3 млрд долларов от еврооблигаций, поскольку 714,5 млн долларов направила кредиторам, заработавшим 17% годовых.