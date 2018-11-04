OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О сотрудничестве с МВФ, российских санкциях и госбюджете.

О сотрудничестве с МВФ. В период с 4 по 9 ноября команда в составе нескольких экспертов Международного валютного фонда посетит Киев для проведения консультаций по проекту бюджета на 2019 год.

О госбюджете. Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября.

О теплых кредитах. В 2019 году государство планирует выделить на "Теплые кредиты" 400 миллионов гривен.

О российских санкциях. Россия опоздала со своими санкциями против Украины, ведь Украина уже сделала многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад.

О заработках на долгах. Внешние кредиторы заработали за счет Украины 17% годовых.

О рейтинге "Укрзализныци". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинги ПАО "Укрзализныця" до уровня "B-", прогноз "стабильный".