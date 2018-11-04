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В России снова хотят заблокировать BlaBlaCar

Воскресенье, 4 ноября 2018, 17:28

Межрегиональная общественная организация "Объединение автопассажирских перевозчиков" направила в суд Москвы исковое заявление с требованием запретить на территории России деятельность сервиса BlaBlaCar.

Об этом пишет "Интерфакс".

"1 ноября 2018 года подан коллективный иск о запрете "БлаБлаКар". Защита наших прав в наших руках!!!" - говорится в сообщении организации.

В свою очередь, в суде сообщили, что заявление было зарегистрировано в четверг, однако процессуального решения по нему еще не принято.

Заявитель просит признать запрещенной информацию, размещаемую на сайте blablacar.ru и через мобильное приложение BlaBlaCar, а также запретить на территории Российской Федерации деятельность ООО "Комьюто Рус" в части работы сервиса BlaBlaCar.

Истец, в частности, полагает, что BlaBlaCar способствует развитию в стране нелегальных перевозок автомобильным транспортом "в обход действующего законодательства с целью ухода от налогообложения и финансовых расходов на обеспечение безопасности".

С помощью сервиса, поясняет заявитель, водители легковых авто и владельцы автобусов осуществляют сбор и перевозку пассажиров на коммерческой основе между населенными пунктами под прикрытием понятия "попутчик", "совместные перевозки", а доход - "компенсация затрат на топливо".

BlaBlaCar основан в 2006 году во Франции. Сервис позволяет автовладельцам находить попутчиков для совместных поездок и делить между собой транспортные расходы. Совокупная аудитория BlaBlaCar в мире составляет 65 млн пользователей.

В прошлом году в России уже пытались заблокировать сервис BlaBlaCar.

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Россия BlaBlaCar

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