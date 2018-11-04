В торговле с Украиной доля ЕС достигла 42%

Евросоюз с 2016 года увеличил инвестиции и торговлю с Украиной в рамках зоны свободной торговли.

Об этом говорится в отчете Европейской Комиссии, передает "Зеркало недели".

Основными достижениями в торговле с Украиной в ЕС называют снятие запрета на экспорт древесины, а также внедрение системы электронных закупок, которая должна усилить эффективность и уменьшить коррупцию.

В 2017 году доля ЕС в общей торговле была 42%. Двусторонняя торговля существенно увеличилась. Экспорт ЕС в Украину вырос на 22%, а импорт из Украины - на 27%. После экономического кризиса 2014-2015 годов это в значительной степени способствовало стабилизации ситуации в стране.

Уровень торговых преференций для Украины по импорту в ЕС составлял 87% в 2017 году. При этом отмечается, что импорт с/х продукции из Украины вырос в три раза.

В 2015-2016 годах экспорт услуг из ЕС в Украину увеличился на 9%, тогда как импорт сократился на 2%. В 2016 году прямые иностранные инвестиции ЕС в Украину оставались на низком уровне.

Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом начала действовать с 1 января 2016 и вступила в силу 1 сентября 2017. Она является одним из основных катализаторов открытия рынков и создания условий, благоприятных для торговли и инвестиций.

Кроме Украины, зона свободной торговли с ЕС действует также с Молдовой и Грузией. Она предусматривает постепенное приближение законодательства этих стран к нормам ЕС.