Tesla будет строить заводы в Китае, чтобы избежать последствий таможенной войны

В компании Tesla Inc заявили, что стремятся уменьшить влияние таможенного противостояния, поэтому начнут производство автомобилей в Китае для нужд местного рынка.

Об этом говорится в отчете компании, передает "Укринформ".

"В Китае мы планируем начать производство примерно 3 тысяч автомобилей Model 3 в неделю для потребностей местного рынка", - говорится в отчете.

Отмечается, что продажи модели Model S и модели X в Китае страдают из-за недавнего введения пошлин китайским правительством на автомобили, изготовленные в США.

Как сообщалось, КНР решили принять меры в ответ на "таможенную войну", начатую президентом США Дональдом Трампом, и повысила таможенные тарифы на американские товары на 60 миллиардов долларов.