Tesla будет строить заводы в Китае, чтобы избежать последствий таможенной войны
Воскресенье, 4 ноября 2018, 10:00
В компании Tesla Inc заявили, что стремятся уменьшить влияние таможенного противостояния, поэтому начнут производство автомобилей в Китае для нужд местного рынка.
Об этом говорится в отчете компании, передает "Укринформ".
"В Китае мы планируем начать производство примерно 3 тысяч автомобилей Model 3 в неделю для потребностей местного рынка", - говорится в отчете.
Отмечается, что продажи модели Model S и модели X в Китае страдают из-за недавнего введения пошлин китайским правительством на автомобили, изготовленные в США.
Как сообщалось, КНР решили принять меры в ответ на "таможенную войну", начатую президентом США Дональдом Трампом, и повысила таможенные тарифы на американские товары на 60 миллиардов долларов.
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