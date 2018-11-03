Вашингтон может ввести санкции против системы SWIFT

Администрация США может ввести ограничение против международной межбанковской системы передачи информации и осуществления платежей SWIFT, если она не заблокирует своевременно иранские юридические и физические лица, обозначенные в списке санкций.

Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин во время пресс-конференции в пятницу в Вашингтоне, передает "Укринформ".

"Во-первых, SWIFT не отличается от любой другой компании. Во-вторых, мы предупредили SWIFT, что Минфин настойчиво будет применять свои полномочия для того, чтобы продолжать интенсивное экономическое давление на иранский режим, и что SWIFT попадет под санкции США, если будет оказывать услуги финансовых переводов отдельным иранским финансовым учреждениям, которые обозначены в санкционном списке", - заметил американский министр.

Кроме того, Мнучин отметил, что администрация США предупредила SWIFT о необходимости немедленного отключения от системы любого учреждения в Иране, которое окажется в списке санкций.

Он обратил внимание на возможные попытки обхода санкций из-за подставных лиц, что также должно преследоваться соответствующим образом.