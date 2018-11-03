Товарооборот между Украиной и Турцией ежегодно увеличивается на 20%

Объем товарооборота между Украиной и Турцией ежегодно увеличивается на 20% и в этом году может достичь 4 млрд долларов.

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая в Стамбульском университете, сообщает "Укринформ".

"Ежегодно товарооборот между нашими странами возрастает на 20%, и есть надежда, что в 2018 году он может, наконец, достичь цифры 4 млрд (долларов - ред.)", - сказал глава государства.

Кроме того, по его словам, ежегодно количество туристов из Украины, которые приезжают в Турцию, также увеличивается на 20% и в этом году может составлять от 1,3 млн до 1,5 млн лиц.

При этом Порошенко напомнил, что граждане Украины и Турции могут осуществлять взаимные поездки без виз и по ID-картам.

Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября осуществляет официальный визит в Турцию, где примет участие в заседании Стратегического совета высокого уровня и проведет переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.