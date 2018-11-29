Украина заняла третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда — эксперт
Более 54 процента импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда, а Украина в прошлом году по объемам его импорта заняла третье место в мире.
Об этом заявила президент-председатель правления Ассоциации предприятий легкой промышленности "Укрлегпром" Татьяна Изовит, передает "Укринформ".
"Более 54 процента импорта готовой продукции легкой промышленности составляют товары секонд-хенда. Этот объем равнозначен потере ежегодно 45 тыс. рабочих мест в государстве", - утверждает Изовит.
"Украина в прошлом году заняла третье место в мире по объемам импорта секонд-хенда, впереди только Пакистан и Малайзия, а после нас в десятке - Россия, Камерун, Гватемала, Кения, Индия, Тунис", - сообщила она.
По ее словам, импортеры секонд-хенда пользуются законодательной возможностью бесконтрольной торговли - безопасность секонд-хенда никто не контролирует, а под его видом часто завозятся новые готовые вещи.
Все это создает неконкурентные преимущества для его импортеров по сравнению с отечественными производителями, сетует Изовит.
Напомним, в первом полугодии объемы реализации у небольших украинских предпринимателей, которые производят и продают одежду и обувь, выросли на 30%.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua