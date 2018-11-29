Нефть перешла к снижению: Brent опустилась ниже 58 долларов

Цены на нефть эталонных марок активно дешевеют в ходе торгов в четверг, обновляя минимальные значения с октября 2017 года.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 подешевели на 0,79 доллара (1,34%) - до 57,97 доллара за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени снизились на 0,56 доллара (1,11%) - до 49,73 доллара за баррель.

Внимание трейдеров приковано к саммиту G20, который стартует в Буэнос-Айресе в пятницу. На этом мероприятии, в частности, запланирована встреча президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят вопрос нефтедобычи, однако у них есть свои причины, которые могут воспрепятствовать ее сокращению.

С одной стороны, Путин накануне заявил, что текущие цены на нефть устраивают Россию. Профицит бюджета и слабый рубль защищают Россию от негативного влияния обвала нефтяных котировок.

С другой стороны, на фоне скандала с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи руководство Саудовской Аравии вряд ли захочет вызвать недовольство президента США Дональда Трампа, который неоднократно призывал отказаться от мер по повышению цен на нефть.

"Путина устраивают цены в районе 60 долларов за баррель, но через неделю котировки будут намного ниже этой отметки, если договоренность не будет достигнута, - отмечает аналитик сырьевого рынка в ING Groep NV Уоррен Паттерсон. - Думаю, что Саудовская Аравия будет активно сокращать поставки в США".

Вопрос сокращения нефтедобычи будет решаться на встрече ОПЕК в Вене 6 декабря, в которой примут участие партнеры организации.