Коболев: "Газпром" может отказаться от долгосрочного контракта на транзит

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев допускает отказ "Газпрома" подписывать долгосрочный контракт на транзит через ГТС Украины с началом работы на общих условиях, бронируя мощности на определенный срок.

Об этом он сказал в среду вечером в эфире одного из телеканалов, передает "Интерфакс-Украина".

"Газпром" может в принципе не подписывать контракта с украинской стороной. В конце 2019 года "Газпром" может прийти к украинскому оператору ГТС, который на тот момент должен быть полностью подготовлен к отделению от группы "Нафтогаз", и просто заказать услуги, как это сейчас делают другие шипперы (заказчики услуг транспортировки – Ред.)", - сказал он.

"Это будет означить, что он будет оплачивать тот же тариф, который оплачивают все остальные на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, к примеру, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом", - пояснил глава НАК.

Коболев вновь выразил мнение, что "Газпром" затягивает переговоры с "Нафтогазом" по подписанию контракта на транзит газа через ГТС Украины вследствие политического указания дождаться завершения президентских выборов в стране.

Как сообщалось, пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 млрд кубометров, на выходе – 178,5 млрд кубометров, в том числе в страны Европы - 142,5 млрд кубометров, Молдову - 3,5 млрд кубометров.