Четвертый самолет SkyUp прилетел в Киев

Вечером 28 ноября флот украинской авиакомпании SkyUp пополнился четвертым воздушным судном - в аэропорту Киев имени Сикорского совершил посадку Boeing 737-800 с регистрационным номером UR-SQC.

Об этом сообщили в авиакомпании, передает ЦТС.

Год выпуска самолета - 2013. Прежним эксплуатантом воздушного судна была авиакомпания Malaysia Airlines.

Самолет уже прошел все необходимые проверки и завтра выполнит свой первый рейс для SkyUp - отвезет пассажиров в Египет. Ливрею авиакомпании ВС получит уже в 2019 году.

Таким образом, сейчас флот авиакомпании SkyUp Airlines составляют три среднемагистральных судна типа Boeing 737-800 NG (189 мест) и один Boeing 737-700 NG (149 мест).

К концу декабря ожидаются еще два самолета: Boeing 737-800 NG и Boeing 737-700 NG.

В начале октября стало известно, что SkyUP получила сертификат TCO (third country operator license) от Европейского агентства по безопасности в авиации EASA. Данный документ дает авиакомпании право летать в 28 стран Европы, которые входят в EASA, а также в четыре страны, являющиеся членами Европейской ассоциации свободной торговли — в Швейцарию, Норвегию, Исландию, Лихтенштейн.

ООО "Авиакомпания "Скайап" было зарегистрировано в июне 2017 года Киеве.

Ее руководителем стал известный авиационный эксперт, ранее работавший в ряде авиакомпаний, Евгений Хайнацкий.

Форма собственности указанной компании - на 100% частная. Главный акционер SkyUp - ООО "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туристический оператор JoinUp.