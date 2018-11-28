Суд арестовал счета компании братьев Дубневичей

Суд наложил арест на банковские счета ООО "Научно-производственное предприятие "Энергия-Новояворовск", конечными бенефициарами которого являются братья-народные депутаты Богдан и Ярослав Дубневичи.

Об этом сообщает "Слово и Дело".

Решение принял следственный судья Соломенского районного суда города Киева Вадим Сенин.

В ходатайстве об аресте счетов фирмы детектив указывал, что бывшего директора ООО "Энергия-Новояворовск" Александра Олексюка подозревают в легализации доходов.

По версии следствия, Олексюк в составе организованной группы обеспечил завладение ООО НПП "Энергия-Новояворовск" 128,19 млн куб. м природного газа, который принадлежал НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, подозреваемый причинил ущерб "Нафтогазу Украины" на сумму 623,74 млн грн, что по своей правовой природе является размером неправомерной выгоды, полученной ООО "Энергия-Новояворовск" на протяжении 2013-2015 годов.

В дальнейшем путем сокрытия незаконного происхождения этого газа Олексюк, действуя в составе вышеупомянутой организованной группы, использовал указанный природный газ на Новояворовской ТЭЦ для производства электрической энергии и реализовал ее в 2013-2015 годах ГП "Энергорынок".

Таким образом, фирма получила в течение 2013-2015 годов незаконный доход в размере 885,17 млн грн без НДС.

Также детектив указывал, что управителем активов ООО "Энергия-Новояворовск", в том числе Новояворовской ТЭЦ, на данный момент является компания "Гарант Энерго М".

По информации НАБУ, управитель получил лицензии на право производства тепловой и электрической энергии, а также открыл в банке аналогичные счета со специальным режимом использования и обеспечил механизм поступления средств от потребителей тепловой энергии для последующего расчета за потребленный природный газ с НАК "Нафтогаз Украины".

Таким образом, детектив считает, что арест счетов "Энергия-Новояворовск" является достаточной и необходимой мерой.

Выслушав доводы детектив, суд наложил арест на счета "Энергия-Новояворовск" в Ощадбанке, Укргазбанке, Индустриалбанке, Укрстройинвестбанке, ПриватБанке, а также банках "Финансовая инициатива" и "Украинский капитал".

Напоминм, ранее ТЭЦ братьев Дубневичей перешли во временное управление государства.

Как сообщалось, НАБУ задержало во Львове четырех должностных лиц ООО "Энергия-Новый Роздол", ООО "Энергия-Новояворовск" и ООО "Энергия" по подозрению в завладении свыше 300 млн куб м природного газа НАК "Нафтогаз Украины" на сумму свыше 1,4 млрд грн.

Конечными бенефициарами всех трех компаний являются народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

Предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в 2013-2015 годах покупали природный газ у НАК "Нафтогаз Украины" для производства тепловой энергии населению. Для такой категории потребителей "Нафтогаз" продает газ дешевле, чем для коммерческих потребителей.

Однако предприятия купили свыше 300 млн куб. м газа по льготной цене, не планируя использовать его для потребностей населения, считают следователи.

НКРЭКУ подтвердила, что "Энергия-Новояровск" использовала не по назначению 28,6 млн куб м природного газа в 2014 году и 47,3 млн куб м в — 2015 году. А "Энергия-Новый Роздол" — 52,3 млн куб м в 2014 году и 53,9 млн куб м в 2015 году.

Осенью 2016 года декларации Богдана и Ярослава Дубневичей вызвали фурор в СМИ и среди экспертов, поскольку в них были указаны значительные суммы наличных средств и огромное количество зарегистрированного на них и членов их семей недвижимого имущества.

В частности, братья Дубневичи оказались лидерами среди украинских политиков по количеству задекларированных наличных средств. Богдан Дубневич задекларировал 11,5 млн долл., его жена Татьяна располагает 137,1 миллионов гривен.

Ярослав Дубневич хранит наличкой 8 миллионов 230 тысяч долларов США, 2 млн 780 тысяч евро и 5 миллионов гривен наличных средств.

В октябре Новояворовская ТЭЦ народных депутатов Дубневичей осталась под арестом, наложенным в рамках уголовного дела НАБУ о хищении более 300 млн кубов газа НАК "Нафтогаз Украины" с нанесением ущерба почти 1,4 млрд гривень.