АМКУ признал надпись "эко" на этикетке "Черниговского" неправдивой

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ПАО "Сан ИнБев Украина" (Киев), одной из крупнейших пивоваренных компаний в Украине, и 10 другим компаниям изъять с этикеток продуктов вводящие в заблуждение потребителей обозначения "эко", "экологичный", "есо" и подобные и воздержаться от совершения подобных действий в дальнейшем.

Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте ведомства, передает "Интерфакс-Украина".

По данным АМКУ, в Украине 25 июля 2014 года, когда "Сан ИнБев Украина" начало использовать в своей хозяйственной деятельности обозначения "эко", отсутствовали назначенные должным образом и аккредитованные органы, занимающиеся экологической сертификацией.

"Сан ИнБев Украина" на лицевой стороне этикетки и контрэтикетки пива "Черниговское", а также в рекламе размещало надпись "эко", не имея надлежащих разрешительных документов, выданных уполномоченными органами. Следовательно, указанная информация является неправдивой", - говорится в рекомендации АМКУ.

В связи с этим ведомство предоставило пивной компании обязательную к рассмотрению рекомендацию "устранить причины возникновения нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде размещения на этикетках и контрэтикетках, а также в рекламе продукции пива "Черниговское" неправдивой информации - надписи "эко", которая вводит в заблуждение, и удержаться от подобных действий в дальнейшем".

Кроме того, в рамках исследования АМКУ по соблюдению законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде распространения информации, вводящей в заблуждение, ведомство предоставило соответствующие рекомендации по размещению на этикетка обозначений "еко" и подобных: ООО "АСС" (Днепропетровская обл.) на пасту томатную "Помидора", СОК "Чиста флора" (Ивано-Франковская обл.) на чай "Квиты полонин", ООО "Лидер Снек" (Кременчуг) на семена "Хомка", ООО "ТП "Сервис Пак" (Харьковская обл.) на микроудобрения "Quantum", ООО "Биол" (Мелитополь) на литые сковородки с антипригарным покрытием, ООО "Лотос Трейд" (Запорожье) на губки для керамической посуды из бамбукового волокна, ООО "Свит химии" (Львов) на средства для чистки туалетов и ванных комнат "Blitz Eco Strong", ФЛП "Вань Н.И." (Львовская обл.) на мыло туя с можжевельником, ООО "Теплокерамик" на обогреватель керамический инфокрасный "TEPLOCeramic" и ООО "Фибратекс" (оба - Киев) на детские влажные салфетки "ECORelax".

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