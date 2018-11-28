Авиакомпании и аэропорты вложили в кибербезопасность 3,9 миллиарда долларов

Авиакомпании и аэропорты мира в общей сложности вложили 3,9 млрд долларов в обеспечение кибербезопасности в 2018 году, однако сохраняются трудности с внедрением конкретных мер предотвращения киберпреступлений.

Об этом говорится в исследовании компании SITA "Кибербезопасность на авиатранспорте в 2018 году", передает "Интерфакс-Украина".

В среднем авиакомпании увеличили долю затрат на эти цели с 7% общего бюджета на ИТ в 2017 году до 9% в 2018 году, а аэропорты - с 10% до 12%.

Согласно результатам проведенного опроса, 89% директоров по информационным технологиям авиакомпаний в следующие три года планируют реализовать масштабные инициативы в сфере кибербезопасности. В 2017 году таких CIO было заметно меньше - 71% респондентов.

В аэропортах вплотную заняться кибербезопасностью намерены 95% опрошенных. Приоритетом для более чем половины (57%) руководителей остается защита операционных систем и процессов с целью обеспечить непрерывность деятельности.

Основные статьи расходов и для авиакомпаний, и для аэропортов - обучение персонала (76%), выполнение регуляторных требований (73%), а также управление доступом (63%).

Однако в исследовании выделены дополнительные направления, требующие внимания в ближайшие годы: профилактический мониторинг и защита сетей, обеспечение безопасности корпоративной облачной среды и интернета вещей (IoT), а также защита от внутренних угроз, включая утечку данных.