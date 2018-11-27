Германия предоставит 10 миллионов евро в Фонд энергоэффективности

Правительство Германии планирует предоставить дополнительно 10 млн евро в рамках сотрудничества по Фонду энергоэффективности.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко по результатам встречи с министром окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии Свеньей Шульце.

По его словам, средства будут выделены на проекты, которые будут направлены на преобразование субсидий на инвестиции в энергоэффективность.

"Сегодня подробно проговорили возможность возвращения монетизированных субсидий на ЖКУ в качестве инвестиций в Фонд энергоэффективности. И в дальнейшем будем продолжать тесное сотрудничество в вопросах термореновации жилого сектора в рамках Фонда энергоэффективности", - сообщил Зубко.

Он отметил, что Украина и Германия также будут развивать сотрудничество в рамках Парижского климатического соглашения и в сфере возобновляемой энергетики.

"Амбициозная цель Германии - достижение 60% доли возобновляемой энергетики. Здесь для Украины очень полезен опыт Германии с точки зрения технических решений, проектного менеджмента. Ведь Украина тоже имеет задачу - увеличение доли возобновляемой энергетики до 11% к 2020 году и до 25% к 2035 году", - отметил Зубко.

Европейская правда