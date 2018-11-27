Права на пользование недрами будут продавать через ProZorro

Государственная служба геологии и недр начинает экспериментальный проект с ProZorro.Продажи.

Об этом рассказал и.о. председателя Госгеонедр Олег Кирилюк, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в течение года в рамках проекта в системе ProZorro.Продажи будут появляться лоты в виде специальных разрешений на пользование недрами.

А уже в декабре текущего года в ProZorro.Продажи появятся первые лоты по продаже прав на пользование недрами.

Сейчас Госгеонедра готовят аукционную документацию для 10 лотов, которые будут выставлены на первые электронные торги. Это станет возможным во время запуска онлайн-платформы на базе ProZorro 4 декабря 2018 года.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в период реализации экспериментального проекта до 1 декабря 2019 года.

В случае продолжения периода реализации проекта договор может быть продлен путем заключения дополнительного соглашения на этот период.

Экономическая правда