Минэкономики предлагает сократить изъятие прибыли с госпредприятий до 50%

Минэкономразвития предлагает обязать предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2018 год.

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров.

Норматив, установленный для распределения прибыли за 2017 год, составляет 75%, тогда как годом ранее действовал 50% норматив.

Если госкомпании до 1 июля 2019 года не заплатят прибыль в госбюджет, контракты с их главами должны быть расторгнуты, отмечается в проекте документа.

Для "Укргидроэнерго", Ощадбанка и "Укрзализныци" может быть сделано исключение: как и в этом году они должны будут выплатить в госбюджет дивиденды в размере 30% прибыли за 2018 год – минимальный допустимый размер, согласно закону об управлении объектами госсобственности.

Необходимость 30% норматива дивидендов для "Укргидроэнерго" обусловлена необходимостью сдерживания роста тарифов на электроэнергию для конечных потребителей, Ощадбанка - его договорами с иностранными финансовыми учреждениями о привлечении 1,5 млрд долларов, а для "Укрзализныци" – необходимостью капитальных инвестиций.

12 субъектов управления корпоративными правами государства предложили определить долю прибыли, направляемую на выплату дивидендов в 2019 году, в размере не выше 30%, 1 субъект - 35%, 5 субъектов - 50%, 3 субъекта -75%, 1 субъект - 90%, 1 субъект - меньшем, чем определено законом, а 2 субъекты не определили размер базового норматива, а еще 5 субъектов не предоставили предложения.